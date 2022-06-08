美元走強 可透過美股權值ETF掌握反彈行情

美國聯準會 (Fed) 繼 3 月、5 月連續升息，並自本月份起縮減資產負債表，市場預期，6、7 月還有升息可能性，美元指數自 4 月中旬以來持續處於 100 以上呈現走升趨勢，永豐投信指出，美元指數上揚，推升美元資產行情，可透過美股權值 ETF 掌握反彈。

美股第二季受到通膨與貨幣緊縮壓力進行大幅度修正，也使得美股的估值已進入長期投資相對合理價位，近期打底成型、整理告一段落，波動幅度可望持續收斂，永豐投信建議，投資人可透過美國大型權值股 ETF，同時掌握美元資產行情，掌握美股復甦投資機會。

今年以來受到通膨、升息與戰爭影響，全球金融市場波動劇烈。整體美國經濟成長稍見趨緩，儘管 IMF 近期下修美國經濟成長率為 3.7%，仍優於過去 10 年平均值 2.1%，全球經濟增長持續可期。

永豐投信認為，美股近期波動主要受到通膨高漲、聯準會快速升息節奏影響，不過，研判美元在升息循環中，呈現偏強走勢，從過去的歷史經驗來看，聯準會升息期間美元指數走勢相對強勢，主因升息後往往吸引國際資金回流美國，為美國本土貨幣環境提供緩衝、支撐作用，持有美元資產可望受惠強勢美元驅動力。

除此之外，儘管全球股市深陷疫情、高通膨與升息的多重打擊下，永豐投信分析，美國企業帳上現金水位至第一季底達 2.5 兆美元的歷史高位區，提供企業買回庫藏股、擴大股利發放、與投入本業實質營運設備或購併等更大的運用籌碼，儘管短期股價波動激烈，但經歷回檔修正期後，可望吸引長期投資者對股票資產的興趣提升。

永豐美國 500 大 ETF(00858-TW) 以市值作為篩選機制，能即時彰顯美國大型股股價與市值驅動力，追蹤指數所涵蓋的類股多元，包括：科技、金融、醫藥、能源、民生消費、通訊等各產業，將美國各產業最具代表性的龍頭企業全部涵蓋，如蘋果、艾克森美孚、微軟、特斯拉、康菲石油、亞馬遜等。