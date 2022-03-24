首批Novavax疫苗近期有望來台 陳時中：採購200多萬劑

傳出 Novavax 新冠疫苗近期有望來台，對此，衛福部長陳時中今 (24) 日證實，本來就有安排一批，屬於疫苗平台 COVAX 的一部分，採購總量就是 200 多萬劑，不過，Novavax 首批進來多少疫苗及抵台時間都不確定。

立法院社福及衛環委員會今天上午舉行「精神衛生法」修法公聽會，陳時中會前受訪指出，我國確實有向 COVAX 訂購 200 餘萬劑的 Novavax 疫苗，屆時台灣將擁有第五款 COVID-19 疫苗，提供國人施打。

Novavax 研發的新冠疫苗獲世界衛生組織 (WHO) 認證，列入緊急使用清單，且根據資料顯示，Novavax 已在國外通過 12 至 17 歲青少年的人體試驗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 召集人李秉穎今天接受廣播節目專訪透露，Novavax 疫苗近期有機會進來台灣，不過後續還是要等食藥署審查通過緊急使用授權 (EUA)。

李秉穎指出，Novavax 以開發 COVID-19 次單位蛋白疫苗聞名，安全性高，從臨床試驗結果可看出，僅有不到 1% 的人出現發燒副作用，與 mRNA 發燒比例約 2-3 成相比明顯偏低，且青少年接種 mRNA 疫苗容易出現的心肌炎副作用也不常見。

李秉穎表示，Novavax 目前也正積極進行 12 歲以下的兒童疫苗試驗，若有正面結果將有助台灣未來安排兒童接種。至於同屬次單位蛋白的高端疫苗，目前 WHO 團結實驗未出爐，食藥署仍要求補件審核，實際開放時間未知。