不畏大環境逆風 今年半導體產值成長11%再創高

雖然通膨、能源成本激增，及近期中國因疫情封控導致供應鏈持續受干擾，加上俄烏戰爭等因素，研調機構 IC Insights 仍維持今年 1 月預期，預估今年半導體總銷售額將成長 11%、達到 6807 億美元，創新高。

IC Insighgts 最新報告上修與下調部分主要半導體產品類別銷售成長預期，在相互抵銷下，今年半導體市場銷售額年增幅仍維持 11%。

IC Insights 上調微元件 (microcomponent)IC 銷售額，由年增 7% 調升至 11%，主要受嵌入式 MCU 由成長 9% 調升至 12%、蜂巢式應用處理器 (cellular application processors) 由 10% 大幅調升至 22% 帶動。

IC Insights 對今年 IC 總銷售額成長預測維持不變，預估將年增 11%，達到 5671 億美元的新高紀錄，其中類比 IC 估成長 12%，邏輯 IC 成長 11%，維持先前預期。

不過，IC Insights 下修其他非 IC 產品的總銷量預期，包括光電元件、感測器 / 致動器、分離式元件，由原先預估的成長 11% 下調至 9%，主要受到 CMOS 感測元件與 LED 需求趨緩影響，但分離式元件中的二極體、功率電晶體需求持續強勁。

