郭明錤：蘋果AR/MR將在明年初亮相 Q2開始出貨

天風國際分析師郭明錤今 (7) 日推特發文表示，蘋果 AR/MR 設備預計將在明年 1 月發表，但由於今年中國上海疫情封控，預計明年第二季起才會開始出貨、上架，較市場預期晚一季。

郭明錤表示，預計 EVT (工程驗證測試階段) 將在今年第三季開始，明年 1 月將會正式對外發表，隨後一個月內釋出開發工具包 (DTK)，第二季開放預購，並在明年 WWDC 前夕正式上架。

郭明錤預期，AR/MR 頭戴裝置將採用雙 ABF 載板，每部裝置將配備 4 奈米與 5 奈米生產的雙 CPU，而 CPU 與 ABF 載板目前分別由台積電 (2330-TW) 與欣興 (3037-TW) 獨家開發供應。

郭明錤認為，蘋果 AR/MR 頭戴裝置將配備 4 組 3D 感測模組，較智慧型手機 iPhone 多出近 1 倍，頭戴裝置的 3D 感測 VCSEL 可望由穩懋 (3105-TW)、Lumentum (LITE-US) 提供。

蘋果 AR/MR 設備推出傳言甚囂塵上，彭博引述消息人士指出，蘋果高層上周已向公司董事會預先展示即將推出的頭戴式裝置。除了蘋果外，索尼 (SONY) 即將在明年首季推出新一代 PS VR2，今年下半年就會進入量產階段、總量約 150 萬套。

郭明錤表示，隨著 AR/VR/MR 時代到來，玉晶光來自蘋果、非蘋高單價訂單，如非球面透鏡 (Aspheric lens)、菲涅爾透鏡 (Fresnel lens) 還有 Pancake 透鏡等，都將成為成長新動能。