聯強前5月營收1622億元 創新猷

聯強 (2347-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收，儘管受到中國封控影響，但其他地區相對穩定，單月營收重回 300 億元，達 322 億元，創同期新高，月增 11.8%、年增 3%；累計前 5 月營收 1622 億元，年增 8%，則寫歷史新高。

聯強表示，5 月因中國嚴格封控的防疫政策，較預期延後解封，使中國營收持續大幅衰退，不過其他地區則未受到整體大環境動盪影響，表現穩健，帶動 5 月營收保持同期高點，也較去年有所成長。

另外，受到終端用戶消費心態趨於保守影響，以終端用戶為主要市場的資訊家用與通訊業務，前 5 月營收僅約略持平到小幅下滑；以企業與政府市場為主的資訊商用業務則持續強勁，年增 13%；元件業務因 AIoT、高速運算等應用需求熱絡，年增達 16%。

展望後市，聯強預期，下半年進入產業旺季，會有許多新產品陸續推出，整體供應鏈缺貨狀況有望和緩，加上手上有許多商用專案有望陸續驗收，此外，若中國封控解除，營運回歸穩健，看好全年獲利年增幅，有望超越營收成長。

從各產品線表現來看，杜書全說，今年持續看好商用 IT 業務，另外 IC 元件在資訊整合服務平台 MSP 效益逐步帶動下，成為新成長動能；手機業務仍會成長，但因華為海外市場銷售還是有影響，至於銷消費性產品會是今年最大挑戰。