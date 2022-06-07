外資連4賣提款大型電金權值股 不利大盤攻克季線

台股今 (7) 日終場跌 93.08 點，三大法人合計賣超 122.45 億元，其中，外資賣超 159.22 億元，呈現連 4 賣，且賣超集中金融股、晶圓雙雄與鴻海，買超則相對零散，法人指出，外資持續從大型電金權值股提款，不利大盤攻克季線反壓。

三大法人今合計賣超 122.45 億元，其中，外資賣超 159.22 億元，投信買超 16.28 億元，為連 2 買，自營商買超 20.48 億元，也是連 2 買，不過，近來內資買超並無明顯延續性，對大盤恐僅有零星拉抬力道。

外資今日賣超前 10 大標的有 6 檔是金控股，以及晶圓雙雄和鴻海，賣超量依序為新光金近 7 萬張，聯電近 2 萬張，華新 1.58 萬張，台新金和開發金在 1.4 萬張上下，鴻海 6000 餘張，國泰金、富邦金、玉山金和台積電均超過 5000 張。

而外資買超標的零散，依序為元大滬深 300 正 2 約 8000 張，陽明 5600 張，國泰智能電動車 5000 餘張，東陽、台半和友達在 4000 張上下，慧洋 - KY、富邦上証正 2、華航均逾 3000 張，致伸 2500 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為大聯大、華通近 3000 張，上海商銀 2700 張，可成和臻鼎 - KY 均逾 1500 張，新唐近 1400 張，台半 1100 張，漢磊、定穎和美時均逾 700 張。

而投信賣超前 10 大標的則分別有中鴻 3200 張，元太 2600 張，聯電 2000 張，台勝科、奇鋐 1500 張上下，長榮航 1100 張，強茂、元晶超過 800 張，創惟和智原 700 張上下。

法人指出，美國物價指數仍高，需提防聯準會再轉鷹，而台股指數上有壓、下有撐，儘管上檔有季線壓力，但短期的五日、十日和剛轉正的月線，對多方有利，有助台股維持高檔震盪，預料短線台股將在月線和季線間整理。