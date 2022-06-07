網通廠5月營收 智易、中磊、智邦皆創同期高

網通廠今 (7) 日陸續公告 5 月營運表現，智易 (3596-TW) 表現最亮眼，營收 42.4 億元，月增、年增超過 3 成，與中磊 (5388-TW)、智邦 (2345-TW) 同創單月同期新高。

智易 5 月營收 42.4 億元，月增 59.4%、年增 37.7%；累計前 5 個月營收 172.1 億元，年增 7.6%。智易認為，中國疫情趨緩後，5、6 月將加速出貨，本季營收有望持續成長再創高，下半年也預計逐季成長，今年營收仍將成長雙位數。

目前智易訂單滿足率大約 80-85%，公司表示，能見度已到明年，針對缺料，部分 Wi-Fi 晶片已轉至 16 nm 製程生產，預計 6 月開始採用，16 nm 與 28nm 晶片成本沒有明顯差異，對毛利率沒有太大影響。

中磊 5 月營收 46 億元，月減 5.8%、年增 47%；累計前 5 個月營收 221.6 億元，年增達 39%。

台揚 (2341-TW) 5 月營收 3.53 億元，月增 4.6%、年增 11.8%；累計前 5 個月營收 16.25 億元，年減 0.16%。

交換器大廠智邦 5 月營收 61.56 億元，月增 9.42%、年增 25.3%；累計前 5 個月營收 275.11 億元，年增 21%。

隨著資料中心需求仍強勁，智邦下半年展望審慎樂觀。據悉，智邦 400G 交換器今年出貨將逐漸增加，其中 100G 主要供應美國雲端服務商，需求穩定，目前歐美銷售比重約占 8-9 成，其餘為中國、東南亞等地。