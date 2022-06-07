英特磊在手訂單穩 5月營收攀近5年單月新高

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收結果，受惠高毛利產品、在手訂單穩健，5 月營收達 8625.4 萬元，月增 5.8%、年增 36.9%，創下 2017 年 7 月以來，近 5 年單月新高，累計今年前 5 月營收則達 3.87 億元，年增 42.1%。

英特磊表示，目前在手訂單穩健，估第二季營運可望再優於第一季，下半年訂單也維持正向，雖然整體經濟環境不確定性仍高，但公司仍樂觀看待營收、毛利率成長，全年維持營收年增 10-20% 目標，此外，近期匯率回升也對台幣營收有正面影響。

英特磊去年上半年營運受北美暴風雪影響，導致基期較低，今年以來營收均維持雙位數年增，展望今年，英特磊說，美國利率提升、油價上漲、俄烏戰爭等都是不可控因素，但公司將持續研發創新，強化產品品質、生產效率，增加生產機台，並積極投入 MBE 主流產品開發。

英特磊表示，目前磷化銦 (InP) 磊晶產品多用於 5G 基礎建設、高頻光纖網路中關鍵元件中，受惠光通訊市場需求回溫，客戶訂單持續增加，預期今年各主力產品都將成長，本季將確保準時交貨，砷化鎵 (GaAs) 近期也受惠高端產品比重增加，估第二家 VCSEL 客戶將在本季進入量產，銻化鎵 (GaSb) 也已在國防應用上取得長單。