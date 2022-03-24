英特磊看好四大產品線動能 全年營收估成長10-20%

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (24) 日召開法說會，展望今年，董事長高永中看好今年四大產品線都將保持成長，預期上半年營運將維持去年第三季、第四季高檔，下半年也樂觀，全年營收估將年增 10-20%，毛利率則落在 35-40%，並以上緣為目標。

高永中表示，美國廠區人力未受疫情影響，加上去年受暴風雪影響的機台也全數恢復，整體營運漸入佳境，樂觀看待今年磷化銦 (InP)、砷化鎵 (GaAs)、銻化鎵 (GaSb)、氮化鎵 (GaN) 等四大產品線保持成長。

從各產品線分析，高永中指出，目前磷化銦營收占比達約 4 成，其中，高速量測 HBT 訂單能見度已達今年中，此外，隨著光通訊市場回溫，APD、PIN 磊晶片需求也有回溫，整體營運正向，也預期今年高毛利產品出貨比重將持續增加。

砷化鎵方面，高永中說，高端高速應用的砷化鎵 pHEMT 磊晶片近期也受惠 5G 科技、國防需求升溫，已規劃擴增機台認證，也將與客戶共同開發長波長 VCSEL 產品，至於銻化鎵目前則仍以國防訂單為主，其中，紅外磊晶片訂單、客源穩定增加中，估今年成長將超越 20%，優於平均。

高永中也補充，針對 5G 開發的氮化鎵產品今年也將正式放量貢獻營收，目前產品偏重高摻雜氮化鎵二次生長，評估二次生長模式有利英特磊營運，且未來 8 英寸 GaN/Si 也將朝使用二次生長模式為發展趨勢，英特磊可望進一步搶食更多訂單。

營運方面，英特磊去年第四季因提列庫藏股轉讓員工的溢價費用，導致營益率、稅後純益均較前一季下滑，但去年全年稅後純益達 8760 萬元、年增 33%，每股純益 2.45 元，創下近四年新高，也擬配發 1.5 元現金股利，以今日收盤價 85.3 元計算，殖利率約 1.75%。