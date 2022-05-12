英特磊高毛利產品出貨增溫 首季EPS 1.16元攀六季高

英特磊 IET-KY(4971-TW) 首季財報出爐，受惠磷化銦 (InP) 等高毛利產品比重增加，單季毛利率衝上 45.52%，創下近四年單季新高，稅後純益則達 4209.5 萬元，季增 59.79%、年增 21.03 倍，每股純益 1.16 元，為近六季高點。

英特磊今年首季營收達 2.19 億元，季減 2.81%、年增 44.72%，毛利率攀上 45.52%，季增 5.59 個百分點、年增 18.96 個百分點，營益率 24.06%，季增 7.87 個百分點、年增 22.54 個百分點，稅後純益達 4209.5 萬元，季增 59.79%、年增 2103.66%，主因去年同期受暴風雪干擾營運，首季每股純益 1.16 元，為近六季高點。

英特磊董事長高永中指出，物聯網、5G 持續快速發展，加上後疫情全球對雲端作業需求成長，帶動全球高頻光纖網路加快增速增覆蓋，推升磷化銦 (InP) 應用的異質結雙極電晶體 (HBT)、晶片光接收器 (PIN)、雪崩式光接收器 (APD) 等需求，也激勵首季營運成長。

高永中進一步表示，高摻雜氮化鎵 (GaN) 二次生長也是未來重要成長動能，所謂二次生長 (regrowth) 是指在 GaN 磊晶元件上再以 MBE 技術生長高摻磊晶，可有效提升產品效能，目前主要應用在國防、通訊、5G 相關射頻 (RF) GaN HEMT 磊晶片等。

展望今年，英特磊看好今年四大產品線都將保持成長，預期上半年營運將維持去年第三季、第四季高檔，下半年也樂觀，全年營收估將年增 10-20%，毛利率則落在 35-40%，並以上緣為目標，也不排除下半年再增添機台。