去年基期高 IDC估今年台灣筆電出貨將年減3.1%

市調機構 IDC 今 (7) 日指出，台灣第二季筆電出貨在 5 月中旬疫情爆發助推下，可望保持年增 1 成水準，不過全年在基期較高，加上國內疫情發展、全球供應鏈、國際政經局勢變化等因素影響，預期將轉為衰退 3.1%。

IDC 最新季度追蹤報告，統計今年首季台灣個人電腦 (包含桌上型、筆電、工作站) 出貨量達 63.3 萬台、年增 5.6%，為連五季正成長，主因是筆電產品受惠英特爾 (INTC-US) 第 12 代處理器新機、去年積壓訂單到貨挹注，年增 10.8%。

展望本季，IDC 市場分析師劉伊菡表示，5 月國內疫情再度爆發，遠距教學需求再起，加上零組件供應狀況逐漸恢復、大型教育專案出貨，估第二季家用、商用筆電出貨量都將保持成長，年增幅也有 11.5%，不過全年仍將較去年衰退 3.1%。

智慧型手機方面，IDC 統計，今年首季台灣智慧手機市場總量達 137 萬台，年減 0.7%，主因是前年蘋果 iPhone 12 系列上市時程遞延墊高基期所致，不過隨著 4G 晶片持續吃緊、5G 手機平均售價下滑，首季台灣智慧手機市場中 5G 手機出貨占比已達 91.6%、年增 20.5 個百分點。

IDC 助理市場分析師江靖婷指出，展望今年，由於市場兩極化發展、手機功能特色推陳出新的速度漸緩，換機時間有拉長趨勢，估今年台灣整體智慧手機出貨量將較去年微幅下滑 1.8%。

整體來說，IDC 研究副總監嚴蘭欣認為，台灣個人電腦市場在歷經去年、今年兩波疫情刺激市場買氣後，需觀察商用需求是否能持續，手機市場則因生產力、效能因素不如個人電腦般急迫，在採購新機、換機需求上，也將更容易受其他民生支出排擠所影響。

(圖：IDC 提供)

另一方面，戴爾 (DELL-US) 今日也宣布推出在台推出 Inspiron 輕薄筆電系列新品，包含 13 吋、14 吋、16 吋產品，搶攻不同使用客群，本月起將逐步上架，市場也看好，隨著戴爾新品推出，有助主力代工廠緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等營運增溫。