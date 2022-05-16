電視、筆電品牌加速導入 今年MiniLED背光出貨量可望成長逾8成

研調集邦表示，隨著蘋果 (AAPL-US)、三星一線品牌廠採用 MiniLED 後，將帶動今年其他品牌導入 Mini LED 意願，電視品牌廠商與筆電大廠將在今年加入行列，在各大品牌持續擴大佈局推動下，預估今年 Mini LED 背光顯示器整體出貨量將達到 1760 萬台，年增達 83%。

集邦指出，除了三星、蘋果外，Sony、夏普、海信等電視大廠產品將在今年導入 MiniLED，筆電品牌微星 (2377-TW)、聯想、技嘉 (2376-TW) 等品牌在 NB 等產品也將加入 MiniLED 行列。

富采在近期法說會上也表示，MiniLED 除了美系高階筆電，也打入電視、車用應用，預計車用面板第三季解決方案可望導入歐洲車廠，而 NB 端目前以高階機型為主，電視訂單也將在下半年、明年開始出貨。

目前 Mini LED 背光顯示器技術主要分為入門、主流、高階 3 大類；入門市場 Mini LED 背光採 POB (Package On Board) 封裝方案，以高性價比搶攻該市場；主流市場則以 COB (Chip On Board) 封裝；高階則採可排列更緊密玻璃背板，搭配 COB 封裝符合高亮薄型化高階顯示需求。

富采指出，目前 POB 應用主要用於螢幕、電視；COB 則包含高階電視、車用，車用為因應寒冷環境打燈，因此客戶導入 COB 打算，採 COB 封裝電視產品多為大品牌客戶，今年已有客戶訂單開始生產，以及新客戶洽談當中。

短期內 MiniLED 可望逐步提高滲透率，展望中長期，集邦認為，現階段由於蘋果、三星 Mini LED 背光顯示器出貨量占整體達 50% 以上，兩大品牌將是目前市場風向球，中長期 Mini LED 與 QD OLED 在產品定位間的矛盾關係，將會是影響 Mini LED 產品發展的關鍵。