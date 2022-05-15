中國封控打亂步調 ODM廠全面下修Q2筆電出貨展望

全球筆電出貨迎逆風，受中國多省分封控措施影響供應鏈物流、料況，不僅代工業者自身工廠運作受阻，連帶打亂原有上下游供應鏈步調，五大筆電代工廠全面下修第二季出貨展望，其中，廣達 (2382-TW) 估筆電出貨將大減 2 成，仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 則力拚持平首季。

台灣五大筆電代工廠廣達、仁寶、緯創 (3231-TW)、英業達、和碩 (4938-TW) 拿下全球逾 8 成市占，主要代工基地多設在中國，4 月中旬以來持續面臨中國各省分封控影響，加上 3 月季底拉貨墊高基期，4 月筆電出貨均呈現雙位數衰退，最高月減近 5 成。

展望第二季，業者原預期進入新舊產品交替後，將進入下半年旺季新品拉貨潮，無奈碰上疫情封控攪局，4 月多數訂單無法如期出貨，雖然供應鏈目前正逐步復工，但要恢復封控前水準仍需時間，因此，五大代工廠對第二季出貨普遍轉趨保守看待。

全球筆電組裝代工龍頭廣達對第二季出貨最為保守，主因是廣達上海廠區在 4 月停工數周，衝擊整體出貨，估第二季出貨量將較首季大減 2 成，下滑至約 1300-1400 萬台，現階段力拚上海廠區產能在本季底回升至 100%。

仁寶原預期第二季筆電出貨可望較首季成長約 1 成，但考量產能、出貨、物流等因素影響，加上自身昆山廠區也仍正逐步復工中，估第二季出貨僅能較首季持平或小幅成長，也規劃在 5、6 月加班生產彌補進度，英業達 4 月則以庫存優先支應出貨，但考量部分上游供應鏈仍未復工，估本季筆電出貨僅能與上季持平。

緯創則相對樂觀，雖然中國廠區 4 月同樣受封控影響，但預期 5 月筆電、桌機出貨仍可望小幅成長、顯示器則估持平，第二季整季來看，預期筆電、桌機出貨仍將季增 1 成以內，但也較原估季增 1 成的幅度收斂。

和碩也同步下修第二季三大產品線展望，同樣考量中國封控影響，將筆電出貨展望，從原估季增 25-30% 下修到季減 5-10%，桌機主板則維持原季減 30-35% 展望，非筆電業務也將呈現季減。