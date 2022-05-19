4月筆電面板出貨探兩年低 全年下修至2.4億片

研調機構 TrendForce 今 (19) 日表示，受筆電需求疲軟、品牌擁高庫存影響，4 月全球筆電面板出貨量僅 1750 萬片，創近兩年單月低點，展望未來，由於整體筆電需求仍疲，下修對第二季、全年出貨展望，估今年筆電出貨量將下滑至 2.4 億片、年減 14.9%。

TrendForce 研究指出，受中國封控、品牌庫存調整影響，4 月筆電面板出貨量為 1750 萬片、年減 21.5%，是 2020 年 4 月以來單月出貨新低，連帶導致第二季筆電面板出貨量下修至 5510 萬片，季減 21.2%、年減 19%。

TrendForce 分析，出貨量下滑主要有兩大原因，首先，受俄烏戰爭、高通膨、中國封控等因素影響，全球各主要經濟體成長放緩、整體消費力道減緩，此外，品牌廠面板庫存水位居高不下，評估 4 月底前品牌手上的筆電面板庫存約達 8-12 周，較正常水位約 6-8 周高出 2-4 周，也導致品牌廠下修訂單、調整庫存。

展望下半年，TrendForce 認為，整體筆電面板拉貨動能仍疲弱，主因是面板庫存去化將可能延續到第三季，且中國封控也間接造成庫存將無法順利去化，第二，品牌端整機庫存水位仍續居高檔，眾多筆電整機仍在海上或港口貨櫃集散地，成為尚未銷售出去的整機庫存。

TrendForce 預期，由於現階段品牌筆電整機庫存狀況明顯高於疫情前水準，因此，第三季筆電面板拉貨動能恐難出現反轉，第四季也要視品牌手上庫存而定，對全年出貨目標同步下修至 2.4 億片、年減 14.9%。