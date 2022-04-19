宇瞻Q1純益1.59億元衝次高 EPS 1.57元

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (19) 日公告首季財報，受惠記憶體需求持強，首季稅後純益達 1.59 億元，不僅改寫歷史次高，也創同期新高，季增 98.75%，年增 28.23%，每股稅後純益達 1.57 元。

宇瞻首季營收 23.03 億元，季增 6.18%，年增 9.75%，毛利率 20.76%，季增 7.1 個百分點，年增 3.45 個百分點，營益率 8.8%，季增 5.22 個百分點，年增 1.62 個百分點，稅後純益 1.59 億元，季增 98.75%，年增 28.23%，每股稅後純益 1.57 元。

總經理張家騉表示，首季儘管面臨 DRAM 跌價與 NAND 製程汙染事件影響供貨，但市場需求仍在，加上產業端過去兩年已練就彈性應變能力，整體表現具一定水準。

不過，展望第二季，由於全球產業環境變動因素增加，如俄烏戰爭、通貨膨脹與新冠疫情擴散等，導致需求延緩，仍需持續觀望後市發展，宇瞻自去年起，推進三大營運動能，加上無論是產品設計、客戶開發、技術創新等面向，早有規劃，能隨時因應外部變化做策略調整。

針對營運布局，張家騉認為，除記憶體本業，智慧應用具高度市場前景，今年應有不錯表現，尤其隨著工業 4.0 應用趨勢，傳統廠房逐步走向自動化，帶動產線硬體結合軟體升級的需求。

特殊領域如元宇宙需要用到的 VR 眼鏡，就須結合光學檢測、輝度計等專業設備，搭配設計檢測程式才能滿足客戶需求，宇瞻因具備後端整合開發能力，可配合終端客戶需要，除了應用在面板廠，也適用生技領域，如隱形眼鏡製造商、藥廠等。

根據市調機構 IDC 報告，伴隨元宇宙發展，2022 年 VR 頭戴式裝置出貨量達 1095 萬台，也讓宇瞻檢測設備系統整合訂單看至年底。