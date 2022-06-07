上市櫃首季對大陸投資增加556億元 創歷史次高

金管會今 (7) 日公布，上市櫃公司首季對大陸投資金額再增加 556 億元，創下史上次高紀錄，投資收益 938 億元、年減 137 億元，仍創歷史次高。

截至今 (2022) 年第 1 季止，上市公司 679 家、上櫃公司 519 家，合計 1198 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1653 家的 72.47%，較去年底減少 10 家。

累計投資金額部分，截至第 1 季止，上市公司累計投資新臺幣 2 兆 3378 億元、上櫃公司累計 2466 億元，上市櫃合計 2 兆 5844 億元，較去年底增加 556 億元，是歷史次高，2014 年第 1 季單季增加 2246 億元是史上最高。

首季對大陸投資之所以增加，證期局副局長蔡麗玲解釋，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司、併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資損益方面，上市公司第一季賺 884 億元、上櫃公司賺 54 億元，合計投資利益為 938 億元，整體較去年第 1 季減少 137 億元，惟與近十年同期相較，獲利金額為次高。

上市公司第一季投資利益較去年同期減少 137 億元，主要是塑膠工業、水泥工業及橡膠工業，受原物料價格上漲影響所致；另上櫃公司本期投資利益較去年同期尚無變動。

第 1 季投資收益匯回金額 83 億元，截至第 1 季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 5451 億元及 528 億元，合計 5979 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5844 億元之 23.13%。

蔡麗玲說明，第 1 季投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。