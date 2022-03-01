從主動式智慧防災出發 宇瞻首重為客戶創造價值

宇瞻智慧物聯團隊近期陸續為國內製造大廠、中央廚房等場域規劃並建置「主動式智慧防災系統」，皆獲得客戶極高的肯定。該系統方案先訴求安全，再追求產線稼動與能源監控，亦反映了宇瞻團隊的服務精神：「抽絲剝繭找出客戶的核心需求，為客戶找出需優先處理的重要議題，導入物聯網技術，用更先進、優化的方式解決問題、創造價值」。

找到工廠痛點 安全防災為要害

「我們很多客戶，包含宇瞻自己，都是第一線、擁有自有產線的工廠。大家都瞭解 [安全] 是工廠與產線的重中之重。話雖如此，台灣許多工廠的措施僅停留在消防公安規範，工安演練和危機應變等基礎教育也常被忽略。」宇瞻科技智慧應用處林志亮處長說道。當警報響起，表示火災已發生，能做的往往剩事後補救，考驗的是應變力，甚至是運氣。

因此，林志亮處長帶領著智慧應用處的智慧物聯團隊，一起思考如何將 IIoT(工業物聯) 技術應用在防災：「我們相信預防重於治療。是否可以更早一步，在災害發生前提前預警? 甚至不僅止預警，能透過防災系統預防並主動阻絕?」

根據統計，火災常見的發生原因，以「爐火烹調」跟「電氣因素」占大宗，而此兩項同時也是影響火災蔓延的重要因素。因此，宇瞻團隊在防災方案中加入主動遮蔽電力與瓦斯的機制。當人離開現場，爐火卻持續燃燒，或當電力使用超過負載時，都極可能導致火災；此時「主動式智慧防災系統」會自動偵測，用 LINE 通報管理群組，並在管理平台同步警報；如現場無法及時處理，則會自動斷電、關瓦斯，截斷導致火災發生與蔓延的主要因子。

「我們要做的是超越客戶期待的服務」，正如宇瞻的目標，也實際體現在服務成果。主動式智慧防災系統應用在國內製造大廠，從單一廠區試點性採用，到全台逾十間廠區全面引進施作，就是由於其成功阻絕多次潛在的火災，成效超乎客戶原先的想像與預期。

從防災到確保產線稼動 依需求提供高 C/P 方案

宇瞻智慧物聯與業主、顧客站在同一陣線，秉持做好伴的精神，務求堅持更好、夥伴共進。因此以防災為核心訴求，從安全無虞、避免災害損失的基礎出發；進一步思考的是為業主確保「產線稼動」，多種方案能依設備與場域需求彈性選用，包含馬達預警診斷、設備溫度、排煙系統、管路流量壓力… 等監測；再延伸至對電力作整體性控管，強化能源監控管理。這些方案來自於與客戶持續溝通的成果，目的是讓工廠或廠房有效節省成本、提升環安衛總體質量。

林志亮處長說道：「我們從不建議客戶為智慧轉型而做無謂的投資，而是先瞭解客戶現有的需求，整合最新的 ICT 與 OT 技術，提供最高 C/P 值的整體服務建議和方案。」就因秉持此理念，在智慧轉型議題，宇瞻團隊除了為業主分階段評估必要性與可行性，更優先的是為其解決痛點，讓業主的每一分投資，創造最大的價值。