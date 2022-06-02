宇瞻策略結盟宇達資訊 換股納為子公司

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (2) 日宣布，為提升市場競爭力與擴大集團營運綜效，將與另一家工控儲存裝置品牌宇達資訊進行策略聯盟，透過換股方式將其納為子公司，雙方在客戶應用各有所長，將加強拓展海外利基市場版圖，並深耕既有應用領域。

宇瞻表示，此次換股方式為宇瞻發行新股 9863 萬 920 股，占宇瞻發行新股後已發行股份的 8.83%，受讓宇達資訊主要經營團隊及其大股東群聯 (8299-TW) 等所持有的 4931 萬 960 股，占宇達已發行股份的 68.54%，換股比例為 1 股宇達資訊普通股換取宇瞻普通股 2 股，預計換股基準日為 8 月 1 日。

宇達資訊成立於 2014 年，長期專注於工業電腦及嵌入設備使用記憶體及儲存產品。除標準產品以外，更致力於特殊 SSD 產品開發與設計，如符合美國聯邦資訊處理標準 (FIPS)、具有特殊電源保護設計及較高容量的 SSD 產品系列。

宇達資訊產品應用面涵蓋自動化、航太、醫療、汽車、國防、通信、娛樂等多種不同領域，市場開發以歐洲與美國為主，並提供客製化即時服務，以滿足不同客戶需求，無論在業務、產品及技術等面向，雙方有互補雙贏優勢，促成本次合作。

宇瞻總經理張家騉表示，目前產業環境變動快速，為促進整體營運績效，除持續累積三大營運動能外，也積極尋找策略合作夥伴。希望藉由雙方換股案，加速開發潛在客戶並提早布局記憶體產業未來發展，發揮整合效益，提升市占率。