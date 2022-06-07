生菜價格飆 澳洲肯德基混用高麗菜遭顧客嫌棄

由於澳洲生菜短缺、價格飆漲，當地炸雞連鎖店肯德基被迫在其漢堡及其他產品中，改用高麗菜代替，但此舉招致顧客抱怨。

肯德基周二 (7 日) 表示，由於今年早些時候海岸的嚴重洪水，摧毀了大部分生菜作物，導致供應鏈中斷。「因此，我們在所有含有生菜的產品上，使用生菜與高麗菜的混合物，直到另行通知」。

近幾個月來，生菜在當地的價格飆升了 300%。在雪梨或墨爾本，一棵萵苣的售價過去大約是 2 美元，現在則超過 8 美元。其他蔬果同樣大漲，消費者紛紛透過社群網站抱怨。

從生菜到家禽，2022 年澳洲的食品供應問題從未停止。肯德基在澳洲的公司，今年已經至少第二次出現一些產品的關鍵配料供應不足。今年 1 月，由於雞肉短缺，這家公司不得不減少菜單品項。

澳洲農業資源經濟局 (Abares) 在周二的季度展望中表示，在正常情況下，水果和蔬菜價格往往會相對較快地恢復，並隨著其他地區的生產能夠填補供應缺口，而恢復正常。然而，在 2022-2023 年，供應鏈的幾乎所有方面都面臨通膨壓力。

食品成本飆升，使得澳洲這個主要的農業出口國的通膨，與世界其他先進國家相去不遠。此外，俄烏衝突也援亂了全球供應鏈，推高了化肥和柴油等重要農業原料價格，聯合國的一項全球食品價格指數，已接近歷史新高。

據 Abares 數據顯示，澳洲水果和蔬菜的消費價格在第一季強勁上漲，分別上漲了 4.9% 和 6.6%。