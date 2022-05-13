〈華新股東會〉搶攻電動車商機 高速充電樁電纜已與設備廠合作

華新 (1605-TW) 積極布局綠能事業，董事長焦佑倫今 (13) 日表示，目前已開發高速充電樁電線電纜產品，同時與各設備廠接觸合作，預期未來營運貢獻可期，另外，高雄海底電纜開發案，預計投資金額超過 50 億元，最快 2027 年開始有營收貢獻。

焦佑倫指出，新能源是未來應用方向，不外乎創能、儲能、運能與用能，其中電線電纜布局的智慧型網路就與綠能相關，尤其正在開發的高速充電樁所需的電纜，因電量大，需要具備耐高溫、散熱效率高等，開發難度高。

華新高速充電樁電纜已開發出部分成品，且與相關設備廠接觸合作，其中東元就是合作對象之一，焦佑倫認為，電纜是公司優勢，該產品又具有高附加價值，未來進展順利的話，對公司擴展有利。

海底電纜布局方面，焦佑倫說，最近台灣海域要發展風電，政府單位整理港口用地開放給工業使用也成為華新的新機遇，目前將在高雄建置的風電場域，預計 2026 年試車量產、2027 年貢獻業績，不過客戶都是國際開發商，最大困難是認證過程。

談到原物料變化，不銹鋼事業群總經理牛繼聖指出，由於美國今年擬升息 10 碼、威力大，資金緊縮下將造成各原物料壓力加劇，其中，原油價格還受到俄烏戰爭的影響。

另外，過去鎳主要使用在不鏽鋼，價格也與產業景氣波動有關，不過現在有新的需求，且與電池有高度關聯，預期價格相對有支撐。

牛繼聖進一步表示，現在升息循環與國際情勢高度相關，加上疫情持續延續下，導致需求反彈放緩，中國景氣也相對低迷。