GlobalData：先買後付交易額在2021年達到1200億美元

根據 GlobalData 的最新報告，實施「先買後付」(BNPL) 的行業在 2021 年的服務支出達到一個新的里程碑。

GlobalData 估計，提供 BNPL 選擇的業者，如 Affirm (AFRM-US) 和 Klarna，在 2021 年達到 1200 億美元的全球交易價值，到 2026 年可能會達到 5760 億美元。相比之下，2019 年的全球交易價值只有 330 億美元。

對於 Affirm 和 Klarna 等金融科技公司來說，BNPL 領域一直炙手可熱，萬事達卡 (MA-US) 和 Visa (V-US) 等老牌公司也紛紛涉足。擅長此道的澳大利亞大業者 Afterpay 於 2021 年 8 月被 Block (SQ-US) 收購。

GlobalData 支付分析師丁加 (Chris Dinga) 表示：「BNPL 的人氣正在蓬勃發展。」「這種支付方式的快速成長歸功於越來越多商家接受這種解決方案。與亞馬遜 (AMZN-US) 和 Shopify (SHOP-US) 等電子商務巨頭建立了巨大的合作夥伴關係，開闢了一個全新的消費者世界。」

GlobalData 指出，千禧世代和 Z 世代是 BNPL 的核心客戶。丁加解釋說：「千禧世代和 Z 世代被 BNPL 貸款的簡單性和速度、以及它們的免息性質所吸引。雖然銀行業者也在採取類似措施吸引年輕世代，但它們的努力卻不盡如人意。」

這雖是科技行業全面轉變的一環，但 BNPL 的參與者面臨一些不利因素。隨著市場變得更糟，其中許多公司現在宣布裁員以應對成本。例如，Klarna 就已宣布裁員 10%。

有些專家已警告用戶在使用 BNPL 時面臨潛在陷阱。

聯邦存款保險公司 (FDIC) 前主席、美國財政部金融機構前助理部長拜爾 (Sheila Bair) 表示：「BNPL 雖未取代信用卡債務，但卻對金融機構的現金流造成新的負擔。對那些已經深陷高額學貸、卡債以及不斷上漲的住房和食品成本的年輕家庭而言，很容易造成個財務脆弱的缺口。」

她指出，「這些家庭是由尚未建立財富和穩定獲利能力的人所組成。許多人還缺乏足夠的財務理解和紀律來抗拒 BNPL 提供商的無情行銷。」