先買後付商機潛力大 日商拚交易金額、合作店家雙增

日商恩沛科技推出的「AFTEE 先享後付」，在台上線兩年多以來，目前已經累積 50 萬名會員，合作店家超過 2200 家，恩沛科技執行長角元友樹說，看好先買後付市場潛力，今年目標設定倍數增長，其中交易金額年增 250%、合作店家淨增加 5000 家。

恩沛科技指出，「AFTEE 先享後付」去 (2021) 年交易金額成長 230%、交易件數成長 210%，會員成長率也達到 175%，呆帳率也控制在 1%，未來將持續朝降低至 0.5% 目標邁進。

角元友樹表示，疫情推升電子商務商機，也順勢提高消費者對相關支付需求。恩沛科技以即時審查 (real-time) 機制，消費者不需註冊會員，只要手機號碼就可以購物，不僅替消費者創造低門檻、快速結帳的流暢支付體驗，減少消費者網購結帳流程斷點。

根據統計，先買後付機制帶動合作商家月均交易量 20% 成長率、平均營業額大幅提升 26%，成功幫助合作商戶掌握數位商機。

恩沛科技表示，目前在台灣市場的「呆帳率」已可控制在約 1%、且數字持續下降，顯示該公司在「風險控管」的能力。

對於呆帳率的穩定控管，角元友樹解釋，主要透過日本市場長期累積的信用數據、經驗、人工智慧 (AI) 等方法，搭配自行研發的風險控管模型，並根據不同消費者的使用經驗，給予不同的額度，不僅維持低呆帳率的表現，降低支付違約的機率，同時也培養消費者後支付使用習慣，目前正持續朝日本母社的 0.5% 呆帳率目標前進。