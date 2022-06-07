償債和外匯風險高 專家點名亞洲這幾個經濟未爆彈

外匯短缺加上無力償債，使斯里蘭卡經濟崩潰，但亞洲的經濟未爆彈可能不只於此，日經亞洲 (Nikkei Asia) 點名巴基斯坦、馬爾地夫等國，也可能爆發經濟危機。

雖然世界許多國家都因通膨升溫面臨逆風，但東南亞和南亞國家處境格外脆弱，本周包括印度央行 (RBI) 貨幣政策會議、馬爾地夫債券到期、巴斯基坦的預算案，都可能浮現令人不安的氛圍。

專家表示，造成東南亞多個國家危機的因素很多，例如外幣債務沉重、尤其是中國一帶一路工程相關的計畫，有一些則是超出政府掌控的因素，包括疫情衝擊公共財政、俄國侵烏導致的大宗商品暴漲等。

如果說斯里蘭卡是東南亞「倒下的第一張骨牌」，巴基斯坦可能是下一個債務違約的國家。雖然該國狀況沒有斯里蘭卡糟糕，但其外匯存底已從去年秋天的 240 億美元，降到 4 月底的 164 億美元，從今年初至今，外部債務占國內生產毛額 (GDP) 一直在 35%，斯里蘭卡為 58%。

Continuum Economics 研究主任 Mike Gallagher 說，斯里蘭卡和巴基斯坦都被很高的外債 GDP 比壓得喘不過氣，之前大手筆借貸導致的龐大經常帳逆差也是一大問題。兩國的危機都發生在最糟的時候，也就是美元升值、美國聯準會 (Fed) 積極升息。Fed 升息會導致新興市場的債務負擔加重，並導致資金從這些國家外逃。

美元升值、Fed 升息，加重新興市場債務重擔。(圖: AFP)

和斯里蘭卡一樣，巴基斯坦街頭最近也有憤怒的示威者上街抗議，政局動盪。為了向國際貨幣基金 (IMF) 爭取融資，新上任的政權試圖推動不受歡迎的減少燃料補貼政策。

馬爾地夫周二將有一筆 2.5 億美元債務到期，財長強調目前沒有違約風險，但摩根大通已經把這個觀光聖地納入 2023 年底前可能違約的名單當中。

馬爾地夫的外債占了 GDP 將近 67%，和斯里蘭卡不相上下。世界銀行 4 月警告，烏克蘭戰爭可能讓該國的燃料支出和財務負擔更沉重，過去依賴觀光缺乏多元發展，使其面臨總經風險時格外脆弱。

馬爾地夫經濟過度依賴觀光，疫情爆發後受重創。(圖: AFP)

值得留意的還有尼泊爾，尼泊爾政府已經把央行總裁停職，據說是因為一直無法讓外匯存底保持在適當水準。和上述國家類似，通膨和貿易逆差正在威脅尼國的經濟。

許多分析師認為，東南亞不至於爆發 1997-98 年的金融危機，但 Continuum Economics 的 Gallagher 表示，要避免邊境市場 (frontier market) 再有下一個國家倒地，必須同時謹慎運用多重力量，包括升息、透過一些貨幣貶值幫助出口、慎用剩餘的外匯存底和 IMF 援助。