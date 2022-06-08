加密貨幣列管倒數 美國參議員公布新法案

美國兩黨參議員周二（7 日）公布一項新法案，將建立加密貨幣監管規則，並將其大部分監管責任權轉交給商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission,CFTC）。該法案的宗旨是替加密貨幣市場提供確定性與清晰度，同時保護消費者，另外穩定幣也將有新法監管。

該法案是由國會中最直言不諱的加密貨幣倡導者之一、共和黨參議員 Cynthia Lummis 與民主黨參議員 Kirsten Gillibrand 提出，凸顯立法者替快速成長且充滿爭議的加密貨幣市場設下明確規範的努力。

新法案將規定加密貨幣的監管是由 CFTC 發揮主要作用，而非美國證券交易委員會（SEC），因為參議員認為多數加密貨幣的操作方式更類似大宗商品而非證券。此外，SEC 認為加密貨幣商品必須遵守一系列證券規範，因此規模較小的 CFTC 視為是更有效監管加密貨幣的機構。

由於距離美國期中選舉只剩幾個月的時間，預估該案不會在本屆國會中成功立法，但其框架可能會成為未來如何妥善監管加密貨幣市場的辯論議題。

Cowen Washington Research Group 分析師 Jaret Seiberg 表示，無論眾議院或參議院是由哪一個政黨控制，這項法案都將成為明年辯論的起點，重要的是，兩黨都共同努力把加密貨幣納入現有的監管制度，即便細節可能會有變化。

在其他項目中，該法案也將替「穩定幣」（stablecoin）建立新規則，要求穩定幣發行者維持流動資產與穩定幣的價格，並公開披露持有的穩定幣。

穩定幣是一種與美元等傳統資產掛鉤的加密貨幣。在備受注目的穩定幣 TerraUSD 價格暴跌後，這些產品近期面臨巨大的壓力。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣報 29,955 美元，24 小時內下跌 4.4%，跌破 3 萬美元大關，以太幣下跌 4%，報 1,782.88 美元。