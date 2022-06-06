比特幣反彈站上31000美元 Bitfinex交易所多頭押注創高

度過價格相對平靜的周末之後，比特幣 (BTC) 在台北時間周一 (6 日) 開始發力上攻，突破 3 萬美元關卡上方之後，進一步升破 31000 美元，24 小時漲幅近 5%。

在比特幣領漲之下，其餘主要貨幣也普遍上揚，以太幣 (ETH) 直逼 1900 美元，Solana(SOL) 和 Cardano(ADA) 上漲超過 9%。

與此同時，在主要交易所 Bitfinex 上，對比特幣的多頭押注在周末期間暴增，創下歷史新高，並引起分析師的困惑。

分析師 Kevin Svenson 在 6 月 2 日發布推文表示，這種情況有可能帶來驚人的暴漲，但也有機會導致「清算災難」。

比特幣多頭押注 (圖表取自 cointelegraph)

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:18，比特幣報 31157.88 美元，24 小時漲 4.75%，以太幣報 1875 美元，漲 4.74%，Cardano 報 0.6209 美元，漲 10.57%，Solana 報 41.613 美元，升 9.37%。

Fairlead Strategies 共同創辦人 Katie Stockton 在上周五發布報告認為，比特幣在過去幾周，因短期的動能改善，已經趨於穩定。她指出，依據 Tom DeMark 的 TD Sequential 模型，已經見到反趨勢的買入信號。

她表示，假設 50 日移動平均線將提供阻力，那麼超賣反彈的可能性已經明顯上升。

比特幣恐懼與貪婪指數仍處於極端恐懼，但指數由過去幾天的 10，略升至 13。