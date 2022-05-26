蘋果「造車」猛將任職半年急跳槽

蘋果造車團隊多年來面臨許多考驗，包括相關研發挑戰與員工流失，週三 (25 日) 最新消息傳出，蘋果去年 8 月從特斯拉挖角的蘋果「造車」猛將 CJ Moore 已跳槽到自動駕駛汽車傳感器和軟體公司 Luminar Technologies 。

蘋果為了推動 Apple Car 電動車項目積極延攬人才，去年 11 月延攬特斯拉 (TSLA-US) 自動駕駛系統總監 CJ Moore，主管蘋果的自動駕駛系統團隊，但 Moore 任職不到半年又再度跳槽。

Luminar Technologies 週三公告 CJ Moore 加盟該公司，將帶領旗下的全球軟體研發團隊。

Moore 曾在特斯拉擔任 Autopilot 系統總監，他曾在特斯拉任職期間，暗示特斯拉 CEO 馬斯克誇大 Autopilot 的功能。Moore 在特斯拉工作近 7 年之後，自去年 8 月以來一直擔任蘋果的自動駕駛系統總監。

(圖片：AFP)

蘋果造車團隊自去年初以來就有多位高層相繼離職，包括自動駕駛團隊的元老 Benjamin Lyon、負責自動駕駛汽車安全和監管團隊 Jaime Waydo、管理蘋果自動駕駛工程 Dave Scott、以及蘋果電動車研發方案負責人、前特斯拉資深副總裁 Doug Field。此外，蘋果機器學習總監 Ian Goodfellow 最近跳槽到 Google，他因蘋果拒絕員工遠距工作而憤而辭職。

天風國際分析師郭明錤今年 3 月推文透露，蘋果 Apple Car 項目團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內重組團隊。

近期福特 (F-US) 負責安全和車輛工程的資深主管 Desi Ujkashevic 加入蘋果，可見蘋果仍在積極開發電動車。

以報導 3C 科技新聞聞名的《彭博》記者 Mark Gurman 去年底報導，蘋果計畫開發一款不需要人工干預、具完全自動駕駛功能的電動汽車，該項目由原本是 Apple Watch 負責人的 Kevin Lynch 領導，預計最早將在 2025 年左右推出 Apple Car。