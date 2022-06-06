亞馬遜股票分拆首日股價走高 親民價格吸引散戶目光

亞馬遜周一（6 日）實施股票 1 拆 20 後的第一個交易日股價勁揚，市場認為亞馬遜拆股後價格更平易近人，因此吸引散戶交易推升股價走高，可望成為扭轉美股市場情緒的催化劑。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 4.99%，每股暫報 128.46 美元。該股兩周內上漲約 14%，不過自 3 月 9 日宣布分拆以來下跌逾 10%，今年迄今累積下跌 25%。

MKM Partners 分析師 Rohit Kulkarni 表示：「儘管我們認為亞馬遜股價走高在很大程度上無關基本面，但相信股票分拆與潛在的散戶交易活動可能會成為扭轉市場情緒的催化劑。」

亞馬遜股價走高因素除分拆後價格吸引投資人外，中國放寬新冠疫情限制措施也助其一臂之力，也帶動科技相關類股全面上漲，蘋果 (AAPL-US) 漲 1.85%、微軟 (MSFT-US) 漲 1.32%、Meta(FB-US) 漲 1.34%、Alphabet(GOOGL-US) 漲 3.82%。

今年股市走軟之際，在利率上升、經濟成長放緩與通膨高漲的環境因素下，投資人紛紛拋售科技股與其他成長型股票，分析師們近期也下調對線上零售商營收成長預期。

儘管今年以來亞馬遜股價走弱，但華爾街對該公司前景仍普遍看好。彭博追蹤的分析師中，有 95% 或約 56 位的分析師建議買入亞馬遜股票，主因是其線上零售與雲端運算領域前景看俏，另有一家投行建議持有該股、兩家投行主張賣出。分析師平均價格目標指向上漲 40% 以上。

今年夏天華爾街也將迎來股票分割潮，Alphabet 在下個月將把股票 1 拆 20，此外 Shopify(SHOP-US) 將把股票 1 拆 10、特斯拉 (TSLA-US) 則是 1 拆 5。