Nike進貨減少將讓今年銷售下降 Foot Locker股價盤前暴跌

Foot Locker (FL-US) 股價在周五 (25 日) 盤前交易中暴跌逾 16%，該零售商預計 2022 年營收將下降，因為很可能不再能夠銷售其最大供應商 Nike (NKE-US) 更多產品。

Foot Locker 表示，從 2022 年第 4 季開始，將不再有單一供應商能占其採購量的 55% 以上，而去年同期為 65%。該公司表示，按年計算，Nike 的採購量不會超過今年總採購量的 60%，低於 2021 年的 70% 和 2020 年的 75%。

Foot Locker 表示，這些調整反映出 Nike 加速向消費者直銷更多運動鞋和服裝的轉變。相對地，Foot Locker 也正在推出包括服裝在內的許多自有品牌來擴大自有直接面對消費者的努力。

Nike 和 Under Armour (UA-US) 等運動鞋品牌已經非常明顯地在減少對批發合作夥伴的依賴。因為經由自有品牌的實體店和官網進行銷售，獲利率會更高。這迫使 Foot Locker 和 Dick"s Sporting Goods (DKS-US) 等批發商推出更多自有品牌產品線。

Foot Locker 在截至 1 月 29 日的當季淨利從一年前的 1.23 億美元或每股 1.17 美元減至 1.02 億美元或每股 1.02 美元。不包括一次性項目，每股獲利為 1.67 美元，超過分析師預期的 1.44 美元。

銷售額從一年前的 21.9 億美元增加 6.9% 至 23.4 億美元。超出 23.3 億美元的預期。

更讓投資者擔憂的是這家鞋類零售商 2022 年的黯淡前景。Foot Locker 周五表示，預計今年銷售額將下降 4% 至 6%，同店銷售額預計將下降 8% 至 10%。

Refinitiv 調查的分析師普遍預期營收成長 2%。

Foot Locker 還表示，今年業績成長將會偏低，因去年消費者口袋裡裝滿了不少紓困資金可以消費。