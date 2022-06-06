臻鼎、泰鼎產能滿載 5月營收同創歷年同期新高

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)及泰鼎 (4927-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收，分別以 115.55 億元及 14.16 億元改寫同期新高，臻鼎主管指出，目前 IC 載板產能滿載，對今年營收與獲利雙位數成長目標深具信心。

臻鼎 - KY 5 月營收 115.55 億元，月增 11.75%，年增 16.33%，累計前 5 月營收 558.1 億元，年增 19.62%。

臻鼎表示，5 月與累計前 5 月營收都創同期新高，主要受惠電腦消費類與 IC 載板 (IC Substrate) 出貨動能延續，特別是 IC 載板產能滿載，雖然疫情持續影響全球供應鏈，不過公司在提供客戶一站購足策略下展現多元分散綜效，保持穩健成長步調。

臻鼎主管表示，IC 載板方面，秦皇島 BT 新產能將如期於今年第三季開出，帶動營收表現；電腦消費類，下半年進入傳統旺季，新產能陸續開出，市場份額持續提升，將有顯著成長。整體而言，今年營收與獲利都可望雙位數成長。

泰鼎 - KY 的泰國第三廠新增產能也持續開出中，5 月營收 14.16 億元，月增 3.49%，年增 25.72%，累計前 5 月營收 69.29 億元，年增 22.49%。