升息循環支撐美元走勢 銀行競推優存方案吸金

美國聯準會升息循環，支撐美元走勢，銀行也趁勢吸收美元存款蓄積未來放款動能，包括華南、渣打、滙豐等銀行近期陸續推出美元優利存款吸金，活期存款年息最高可達 2% 以上，提供民眾資金暫時停泊處。

華銀的美元存款鎖定財富管理會員，只要是領航會員 1 個月期年息 1.25% 的限時限量美元優利定存專案，活動期間至 6 月 30 日止，對於具有布局美金意願或是閒置資金之客戶，具有相當吸引力。

華銀表示，只要是資產滿新台幣 300 萬元以上並加入領航會員客戶，可用新台幣結購美元存款或是行外匯入之新資金，單筆最低承作金額 1 萬美元起，享有 1 個月期年息 1.25% 的優惠美元定存利率，不限承作筆數，每戶最高限額 20 萬美元。

華銀表示，美國聯準會升息計劃呼聲不斷，通膨壓力加重下，為美元走強提供支撐力道，建議可將部分閒置資金布局在強勢貨幣中，例如透過美元優利定存活動執行短中長期之進行資金配置，可享有穩定收益並保留運用彈性。

渣打銀行看好美國聯準會啟動升息循環，6 月起推出兩項美元優惠存款方案，7 月底前完成登錄「美利揚升」美元活存專案，新資金可享加碼最高優惠年利率，新戶再享額外加碼，合計最高可享 2.2% 優惠年利率。

滙豐銀行推出新一波的美元優利定存，6 月起到 8 月 31 日止，「卓越理財」客戶單筆最低承作金額達 2 萬美元可享 6 個月期 1.5% 優惠，但要注意的是，每一客戶最高承作總限額 20 萬美元。