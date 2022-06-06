台灣微軟攜104培育在地數位通才 媒合260項職缺

微軟 (MSFT-US) 2020 年提出 4 年培育 20 萬在地數位人才的承諾，今 (6) 日再加碼宣布，與求職網站 104 人力銀行聯手推出「旭日計畫」，提供人工智慧與雲端等八大領域線上專業培訓免費課程並考取證照，同時媒合 54 家合作企業夥伴提供超過 260 個工作機會，為產業注入活水開拓數位轉型之路。

台灣微軟指出，疫情加速了企業數位轉型的腳步，根據麥肯錫於 2021 年針對台灣企業進行的調查，83% 企業將數位轉型視為未來的成功關鍵，其中高達 46% 企業認爲缺乏數位轉型人才是首要問題。

104 人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄表示，在企業數位轉型的浪潮下，擁有數位化思維的人才炙手可熱。根據數據統計發現，數位轉型專家的工作機會數量在過去五年激增 963%。

鍾文雄強調，104 人力銀行作為台灣微軟長期的合作夥伴，在人才培育上有志一同，除了共同深入校園推動 AI Workshop 幫助學生發展 AI 基礎能力外，更進一步攜手推出「旭日計畫」，協助人才多方位培養數位領域技能，取得理想職缺的入場券。

「旭日計畫」鎖定社會人士及學生兩類族群，不論是提升求職競爭力亦或是為日後職涯發展儲備戰力，橫跨多種數位領域的免費課程助力養成職場必備數位素養與能力。課程結束後還可獲得 Microsoft 專業認證免費考試資格認證數位即戰力。

考取證照後，不僅可新增至求職履歷中，大幅增加面試機會，微軟在本次計畫中也媒合了 54 家合作企業夥伴提供超過 260 個工作機會。對於擁有數位證照的在職人才而言，一年內平均可獲得 21% 待遇提升，增加 23% 面試機會，跨產業轉職上看 13% 待遇提升。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，有感於產業快速邁向數位轉型但缺乏具備數位專業技能的人才，我們在台灣積極與產官學研組織合作推展各式數位人才培育計劃，在今年所提出「新定向 新台灣 邁向顛峰 Reimagine Taiwan – Let’s Roll」計畫中，其中一面向「創造創新能量」即包含栽培與國際接軌的數位公民，透過提供免費線上學習資源賦能數位能力，讓台灣優秀人才能夠實現更多。