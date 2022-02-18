〈能源盤後〉伊朗核協有進展 力阻油價登3位數 但市場仍聚焦烏克蘭危機

伊朗核協有所進展的跡象令油價承壓，原油期貨價格周四 (17 日) 收低。然而，由於交易者持續衡量俄國入侵烏克蘭的可能性，油價支撐力仍存在。

伊朗返回核協可能讓美國解除對其的制裁，進而讓伊朗石油返回全球市場。俄國入侵烏克蘭則可能導致全球能源供應中斷。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.90 美元或近 2%，收每桶 91.76 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.84 美元或 1.9%，收每桶 92.97 美元。

最近月 WTI 和 Brent 周一均創下 2014 年 9 月 29 日以來最高收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.9%，收每百萬 Btu 4.486 美元。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收近每加侖 2.649 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.786 美元。

市場推動力

美國駐聯合國特使表示，有證據表明俄國正準備瞬間隨時入侵烏克蘭。該評論令原油期貨價格暫時收縮跌幅。

俄國本周稍早稱正自與烏克蘭相鄰邊境撤軍，但北約和美國官員表示，俄國反而在鄰近烏克蘭處增加軍力 7000 人。

原油周三稍晚下滑，係因路透社報導，伊朗最高核談判代表 Ali Bagheri Kani 推特上表示，「經過數週的密集談判後，我們比以往任何時候都更接近達成協議。」

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，石油市場顯然極度緊繃，且「如果不是因為美伊之間的核子談判，油價可能已經到 3 位數的水準了。」

加拿大皇家銀行資本市場分析師周四報告重申其觀點，即如果達成新協議，伊朗的石油出口量可能在 6 個月內增加 50 萬桶，在 12 個月內增加 100 萬桶。

與此同時，德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，俄烏局勢不明確，且俄國可能出現供應中斷，已經推動近期 Brent 原油期貨的溢價，最近月 Brent 原油期貨價格和 12 個月後交割的 Brent 原油期貨之間的價差擴大至 12 美元以上。

「換句話說，市場參與者願意為近期交割的原油期貨支付創紀錄的高溢價，因為他們持續預期交割中斷。」

與此同時，天然氣價格在周三大漲 9.5% 後下跌。EIA 周四公布，上週美國天然氣庫存下降 1900 億立方英呎。

