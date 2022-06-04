〈俄烏衝突〉一文掌握 俄羅斯債務違約問題為何再次成為焦點？

俄羅斯正遊走在一世紀以來首次重大外債違約的邊緣，繼衍生性商品產業組織裁定俄國未支付一筆美元債券利息之後，莫斯科當局周五 (3 日) 宣布擬暫停俄國版清算銀行的歐元業務，導致違約危機進一步升高。

1. 俄國為何無法償債？

俄國有財力也有意願履行債務義務，但由於俄國在 2 月 24 日入侵烏克蘭之後遭西方國家嚴厲制裁，現在幾乎被排除在全球金融體系之外。

美國財政部在 5 月下旬撤銷了一項豁免措施，該措施原本允許持有俄國主權債的美國投資人收到款項。這意味著俄國技術性違約的機率升高。

2. 最新發展

負責監督衍生性商品的「信用衍生性商品決議委員會」(CDCC) 周三裁定，俄國 4 月未支付一筆小額的美元債券應付利息，這筆利息雖然只有 190 萬美元，但此裁判將觸發俄國信用違約交換合約 (CDS) 約數十億美元的賠付。

接著歐盟周五公布新一輪對俄制裁名單，把更多個人和實體納入其中，包括俄國國家集保結算公司 (NSD)。

作為反擊，扮演俄國版西方清算所角色的 NSD 表示將暫停歐元業務。俄國計劃以 NSD 取代花旗集團並提供國際債券服務。

3. 俄國有替代選項嗎？

俄國多次提出以盧布或美元以外的貨幣還款，以繞過西方制裁。俄國財長本周一提議，把盧布支付天然氣的類似機制套用到償債上，國際債權人若要收到還款，將須在俄國的銀行同時開設外幣帳戶和盧布帳戶。

但俄國避免違約的計畫現在面臨挑戰，不僅美國投資人無法參加，歐盟周五的制裁也代表 NSD 無法處理債券支付。

俄羅斯債券這次真的要違約了嗎?(圖: AFP)

分析師表示，歐盟最新的制裁，代表將封鎖 NSD 的歐元帳戶以及歐洲清算所 (Euroclear) 和 Clearsteam 的帳戶，將無法為俄國和俄企發行的外幣計價債券提供服務。

4. 正式違約的可能時間

正式違約時間點可能落在 6 月底。俄羅斯原定 5 月 27 日支付 7125 萬美元和 2650 萬歐元的債券利息，需要再 30 天寬限期內轉入債權人的帳戶。雖然俄國已經把款項轉入 NSD，但最新制裁代表這些還款可能無法獲得處理。

俄國目前還有 400 億美元的未償還國際債券，其中將近 20 億美元將在年底前到期。

5. 違約後果嚴重嗎？

俄國已經被排除在全球金融市場之外，但違約傷害的不只是信譽，也會有實際後果：債權人可能向法院申請扣押俄國的海外資產。

再者，如果俄國和西方關係絲毫沒有轉圜，俄國將面臨漫長而且代價高昂的重整債務過程。最後，主權債違約還會導致未來好幾年的借貸成本增加。