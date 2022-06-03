高盛總裁：經濟將出現前所未有的衝擊

據報導，高盛總裁兼運營長 John Waldron 在週四 (2 日) 表示，當前的經濟動盪是他職業生涯中面臨的最具挑戰性的危機之一。他認為，全球經濟將出現前所未有的衝擊。

「這是我職業生涯中見過的最複雜、最動盪的環境之一，對整體系統的各項衝擊是前所未有的。」Waldron 說道。

前日，摩根大通董事長兼執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也提出了類似的看法，將美國經濟面臨的挑戰描述為一場「颶風」，要投資人做好準備，並敦促聯準會（Fed）採取強而有力的措施，避免讓經濟陷入衰退。

Waldron 則表示，他不會用天氣現象來做比喻，但強調，伴隨而來的將會是一系列前所未有的因素衝擊經濟。通膨、貨幣政策變化和俄烏戰爭可能帶來的風險，將會衝擊全球經濟。

Waldron 預期，未來經濟情勢將更加艱難，「毫無疑問，我們將看到資本市場環境更加嚴峻。」

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 先前也稱，全球經濟正面臨「二戰以來最大的考驗」。不斷攀升的食品和能源價格給世界各地的家庭帶來沉重壓力，同時，各國央行正在收緊貨幣政策遏止通膨，對負債累累的國家、企業與家庭進一步施壓，再加上金融市場波動加劇與氣候變遷的持續威脅，全球面臨「潛在的災難匯流」。

喬治艾娃也指出，俄烏戰爭使得地緣經濟分裂風險急遽增加，阻礙應對能力，並稱「貿易、技術標準與安全方面的緊張關係多年來不斷升溫，破壞當前全球經濟體系的成長與信任。」