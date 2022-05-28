〈俄烏衝突〉俄羅斯聲稱已成功支付兩筆27日到期的債券票息

美國本周撤銷制裁豁免，使俄羅斯重陷債務違約風險，不過，俄羅斯國家集保結算公司 (NSD) 周五 (27 日) 表示已成功支付兩筆國際債券票息，有望再次躲過違約危機。

美國財政部本周決定不延長對俄羅斯的制裁豁免，豁免令在周三 (25 日) 到期後，俄羅斯出現技術性違約的機率就此升高。

然而，NSD 周五向路透表示，已使用外幣支付分別在 2026 年和 2036 年到期的兩筆國際債券利息，兩者的付息日都是在 5 月 27 日截止。

俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 接受電視採訪時說，目前正在研究新的債務償還機制，讓俄國能在缺乏美方豁免的情況下，支付 6 月到期的國際債券票息。

俄羅斯 6 月下旬共有三筆國際債券利息必須支付，分別在 2027 年、2028 年和 2048 年到期。

俄烏開戰以來，國際社會祭出的全面性制裁，使俄羅斯幾乎與全球金融體系脫勾，且暴露在主權債違約風險之下。Siluanov 本週稍早表示，若制裁導致俄國無法使用外幣，將以盧布履行償債義務。

Siluanov 還說，就算被宣布技術性違約，俄國經濟也不會受到影響，但市場分析師對這種說法抱持懷疑態度。

野村綜合研究所 (Nomura Research Institute) 經濟學家 Takahide Kiuchi 認為，隨著國家赤字因戰爭而急遽擴大，俄羅斯經濟將無法承受缺乏海外資金的情況，長期下來，經濟成長動能恐被削弱。