〈台北國際電腦展〉台達電力推樓宇自動化方案 台北已有上百訂單排隊

台達電 (2308-TW) 今年在台北國際電腦展論壇中展出生活化的樓宇自動化整合方案，在政策、倡議推動下，國際客戶進駐商辦、廠房都開始有一定節能需求，目前台達電在台北，就有 200 棟以上建築訂單排隊。

樓宇自動化事業部總經理江文興表示，樓宇自動化解決方案將以 IoT 為基礎，整合空調、照明、安控、除菌等系統，並提供大數據監控平台監測。

江文興指出，目前樓宇自動化分為兩大營運模式，其中產品方案提供樓宇自動化產品，如 UV 殺菌裝置等；顧問服務則為新舊建築規劃、設計、方案執行服務。

台達電樓宇自動化具備顧問團隊，已向上布局至前期規畫、甚至是協助認證的服務，並與建築事務所合作進行新建築規劃，而舊建築將著重於建築系統更新，目前已和新光集團合作，對台北火車站站前大樓進行照明、空調等系統改善。

台達電過去品牌形象多注重於電源供應器產品的效能提升、技術上的提升，隨著新事業發展辦公室 (NBD) 成立後，台達電積極尋找未來長期潛力事業，並致力於開啟新商業模式。

品牌長郭珊珊表示，有別於過往工業品牌形象，未來將重點發展電動車、樓宇自動化、微電網三領域，轉型為商業品牌，結合 IoT 技術應用，同時實踐 2050 年接近淨零的目標。

另外，台達電也加入 RW100 倡議，目標 2030 年企業營運達到全再生能源用電，目前台達電已有 55% 的再生能源使用，預計 2025 年能達 7 成。