精測5月營收4.14億元 創歷史同期新高

探針卡大廠精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 5 月營收達 4.14 億元，月增 15.7%，年增 15.6%，累計前 5 月營收 16.01 億元，年增 5.1%；受惠智慧型手機相關晶片及 SSD 快閃記憶體控制晶片 (NAND Flash controller) 等測試需求暢旺，精測 5 月營收創歷年同期新高。

隨著中國上海封城，影響全球科技產業鏈供需、牽動半導體部分應用晶片測試需求遞延，精測雖有部分訂單遞延，不過，高階智慧型手機新晶片測試需求依舊暢旺。

精測 SSD 快閃記憶體控制晶片客戶群，包括美系、亞系記憶體大廠及獨立晶片公司，也同步升級高速測試規格，為公司挹注多項新訂單，看好第二季營收再優於首季與去年同期。

精測引用全球研調機構 Yole Développement 近日發布的半導體探針卡報告，指出公司去年營收年增 54.8%，位居全球探針卡前十強之冠，顯現近年多款 MEMS 探針卡產品佈局深獲市場認同與青睞。

精測為追求穩健永續經營，近年投入大量研發資源展開 MEMS 探針卡產品多元佈局，基於 All In House 研發實力，推出符合半導體前瞻技術的測試介面產品，在全球探針卡市場表現卓越，且面臨全球經濟情勢快速變化，精測產品線多元、全球持續布局的綜效也逐漸顯現。

另外，精測下周將出席全球半導體測試探針卡年度盛會「2022 SWTest」，以「3D IC Probe Card Solutions」為題進行演說，分享符合半導體異質整合，高速、大電流，不同間距的晶圓測試需求解決方案。