重量級股東會、PMI創近兩年低、台美關係進展 上周大事回顧

進入股東會旺季，本周包含鴻海、聯發科、長榮、雙鴻、長榮航等多家重量級股東會登場，經營層也釋出後市營運展望，不過我國製造業採購經理人指數 (PMI) 反映近期經濟局勢變化，創下近兩年低點，至於台灣與美國、歐盟等雙邊關係本周也有重大進展；以下是本周大事回顧：

〈股東會〉鴻海低軌衛星邁大步 涵蓋地面接收站與衛星

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉 31 日股東會上表示，未來三年除了電動車跟半導體外，低軌道衛星也是布局方向，不只地面接收站，「說不定明年就會看到鴻海的衛星在天空上」，另外，鴻海也積極布局元宇宙相關的雲端服務及關鍵零組件。

劉揚偉表示，B5G 次世代通訊是未來三年重點項目，鴻海已經正式投入低軌衛星領域研發，包含 LEO 通訊酬載自主研發、自建地面接收站，將會由鴻海研究院統籌設計。

〈股東會〉部分需求已獲得滿足 聯發科中長期營運仍樂觀

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 31 日召開股東會，針對市場需求出現雜音，董事長蔡明介認為，現階段需求減少主要是因部分需求已獲得滿足，但長期在全球數位化轉型驅動下，中長期營運成長沒有問題。

至於產能方面，蔡明介說，聯發科產品多元，晶圓代工製程分布廣泛，從最尖端的 3 奈米、5 奈米與 7 奈米，到成熟製程的 28 奈米、40 奈米以上，每個產品線取得產能仍不斷動態調整，預期今年部分產品取得的產能會比較充足、有些仍還是不夠。

〈股東會〉長榮看全年運價可維持高水平 通過現金減資案

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 30 日召開股東常會，對於各界關注如何解讀海運後市景氣，總經理謝惠全說明，下半年疫情對全球經濟活動的衝擊逐漸降低，料運價可維持在比較高的水平，並以 28 字詩下註解，「陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾、全年營收仍看好」。

另一方面，長榮兄弟兩派激烈攻防的現金減資案，最終以贊成權數達 79.63% 通過，後續長榮將進行減資 60%，預計減資後股本僅餘 211.64 億元。

〈股東會〉雙鴻今年毛利率可望突破 2 成 散熱需求旺到 2030 年

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 2 日召開股東會，展望後市，董事長林育申表示，下半年在伺服器與顯卡 ASP、市占率大幅提升下，營運將顯著成長，將可彌補上半年缺口，全年營收估年增 20%，也上調毛利率目標估突破 2 成，並預期 2030 年前散熱需求都很不錯。

面對近期伺服器市場雜音，林育申指出，儘管英特爾 (INTC-US) 新伺服器平台可能延至第四季推出，但超微 (AMD-US) 也將藉此追趕上，因此對整體伺服器市場影響不大，此外，伺服器 ASP 將大幅提升 40-50%，可望帶動雙鴻伺服器下半年業績年增 40%、明年續成長。

〈股東會〉長榮航看客運逐步向上、貨運五追六趕 航空市場一片好

長榮航 (2618-TW)31 日召開股東常會，董事長林寶水表示，客運最壞的狀況已過，營收可逐步往上走、越來越好，而貨運持續維持不錯的狀況，總經理孫嘉明則提到，貨運市況今年有望見到「五追六趕」，在客貨運雙動能加溫下，航空市場將是一片大好，正積極為客運回溫做準備。

樺漢營運看旺到 2025 年 獲利拚倍增

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓 2 日表示，目前在手訂單金額達 1300 億元，營運可望一路暢旺到 2025 年，法人預估，樺漢 2025 年獲利可望倍增，挑戰賺進 3 個股本。

朱復銓指出，過去樺漢合併財報來看，轉投資的貢獻都大於個體，但隨著歐洲廠投產，以及跟 Google 合作、擴大工業與淨零元宇宙、雲地整合服務的解決方案下，營收規模放大，加上個體毛利率較佳，都有利獲利表現。

中經院 5 月製造業 PMI、未來半年展望 同創近 2 年來新低

中華經濟研究院 1 日公布 5 月我國製造業採購經理人指數 (PMI)，續跌 2.8 個百分點至 53.5%，不僅連 3 跌，也創下 2020 年 7 月以來低點，同時，製造業未來六個月展望指數也連 3 月下滑，本月再重跌 8.9 個百分點至 44.0%，是 2020 年 8 月以來首見緊縮。

此外，中經院同步公布 5 月我國非製造業經理人指數 (NMI) 驟跌 10.0 個百分點至 45.1%，不僅中斷連 10 個月擴張，轉為緊縮，也創 2020 年 5 月以來低點，同時，未來六個月展望指數已連 2 個月緊縮，續跌 9.9 個百分點至 35.8%，創 2020 年 6 月以來新低，八大產業全數回報緊縮，顯示本土疫情再次對內需造成衝擊。

台美啟動 21 世紀貿易倡議 台歐盟升級部長級對話

台美關係重大進展，行政院 1 日召開記者會，宣布我方與美方共同達成「台美 21 世紀貿易倡議」，將針對貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等 11 項議題啟動談判，為後續推動貿易協定簽署準備，雙方首次會議也預計本月底在美國華府舉行。

不僅如此，台歐盟經貿對話會議也在 2 日召開，由經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長 Sabine Weyand 共同主持，為首次對話層級提升至部長 / 總署長級，同樣是台歐盟關係的重大突破，而本次對話聚焦在半導體供應鏈、離岸風電、動植物防疫檢疫等議題。

上海 6/1 全面推動復工復產復市 加速推動經濟

因應疫情升溫，中國上海 4 月起強化封控措施，在多數社區封城超過 2 個月後，上海官方 30 日發布《關於 6 月 1 日起全市住宅小區恢復出入公共交通恢復運營機動車恢復通行的通告》，表示將有序恢復正常生產生活秩序，此外，也宣布推出一系列行動方案，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自 6 月復工復產等，以加速推動因疫情所困的經濟。