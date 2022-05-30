〈長榮股東會〉28字下今年海運註解 看全年運價可維持高水平

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (30) 日召開股東常會，對於各界關注如何解讀海運後市景氣，總經理謝惠全說明，下半年疫情對全球經濟活動的衝擊逐漸降低，料運價可維持在比較高的水平，並以 28 字詩下註解，「陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾、全年營收仍看好」。

謝惠全指出，今年許多歐美航商運價較去年大增，新約運價 5 月生效，使整體運價維持在高檔，有助下半年營運表現。

謝惠全預料今年全年運價走勢，將是第一季走高後，因中國清零政策和歐美通膨，使經濟成長趨緩，第二季略見下滑，隨著中國逐漸解封再加上第三季旺季報到，有望再回升，一路維持高檔至 10 月，年底前再略見下滑，整體來看，全年運價「還是好」。

另一方面，對於股東關切的美西碼頭勞資談判，謝惠全說，歷年來沒有一次是很順利達成，甚至可能沒辦法在 7 月 1 日前如期達成，一旦傳統旺季到來，加上可能的罷工，將有助推升運價。

長榮目前營運船隊共 203 艘，運能 153.7 萬 TEU，其中 137 艘配備脫硫器，運能占比約 76.4%，謝惠全說，預計至年底配有脫硫器的船舶可達 152 艘，有助降低油價成本上揚的壓力，並相對具市場競爭力。

目前長榮尚有 57 艘新船待交，運能約 55 萬 TEU，今年底前預計將再交 9 艘，明年交 6 艘，2024 年再交 22 艘、2025 年 14 艘，以及 2026 年 6 艘。

謝惠全也提到，沒辦法保證獲利永遠處在歷史高點，但努力向股東保證在業界中獲利率相對高。