微軟推出網絡安全服務 協助客戶對抗勒索軟體和其他攻擊

微軟 (MSFT-US) 的安全業務成長速度超過其任何主要產品，現在該公司正提供客戶 3 項服務，協助組織發現和響應網絡安全事件，以為其產品增加分量。

微軟是雲端軟體和基礎建設領域的領導者之一，這意味著它的技術已經成為許多各種規模企業的支柱。這使得該公司不僅可以為其客戶群提供安全軟體，而且還可以在需求遠遠超過供應的市場中提供以諮詢為導向的服務。

當前各個企業都在增加安全支出以應對日益增加的勒索軟體攻擊和網絡駭客威脅。去年，微軟和其他科技公司承諾幫助填補美國約 50 萬個網絡安全職位，微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 表示，網絡安全的年度研發支出將從 10 億美元躍升至 40 億美元。

安全已經成為微軟每年 150 億美元的業務，並且在 2021 年，它的成長速度超過該公司其他重要產品或服務。

專注於安全的微軟公司副總裁賈卡爾 (Vasu Jakkal) 表示，微軟增加的支出的很大一部分是在人身上，「由於看到需求，所以我們只是擴大規模。」

正在推出的新產品包括 Microsoft Defender Experts for Hunting。它將涉及微軟工程師標記在客戶設備、Office 365 生產力軟體安裝、雲端應用程式和身份程序中發現的問題，每人每月 3 美元。此次發布將使微軟與 CrowdStrike (CRWD-US) 等純粹的安全軟體公司直接競爭。

還有適用於 XDR 的 Microsoft Defender Experts，每人每月收費 14 美元。這是一項繁重的服務，微軟員工將協助企業對威脅採取行動。如今，包括 4 大會計師事務所在內的多家公司都在從事此類工作。

第三個新產品是 Microsoft 企業安全服務，其中包括更廣泛的以人為本的服務。

IDC 專門研究安全的分析師羅賓森 (Craig Robinson) 表示，微軟準備在託管安全服務中獲得市場份額。

他說，人才短缺，因此「整個領域都在以 2 位數的速度成長」。

微軟最大的雲端競爭對手之一谷歌 (GOOGL-US) 也在尋求在該領域發展。谷歌於 3 月宣布有意以 54 億美元收購 Mandiant。《彭博》則在 2 月就報導，微軟一直在就收購 Mandiant 進行談判，該公司多年來一直在協助政府機構和公司進行違規處理。