Regeneron向賽諾菲收購抗癌藥物Libtayo全球權利

Regeneron Pharmaceuticals (REGN-US) 周四 (2 日) 表示，它將從法國製藥商賽諾菲公司 (Sanofi SA) 手中買下抗癌藥物 Libtayo 的全球權利，其中包括 9 億美元的預付款。

兩家公司於 2015 年簽署了一項合作協議，根據該協議，雙方可共同在美國銷售該藥物，而賽諾菲則負責在美國之外銷售該藥物。Libtayo 的全球利潤平分。

該公司 CEO 許勒福 (Leonard Schleifer) 表示，「這項戰略收購是 Regeneron 成為全球腫瘤學領導者目標的重要一步。」根據最新條款，Regeneron 將擁有開發和銷售 Libtayo 的唯一權利。Libtayo 在美國和其他幾個國家被批准用於治療多種癌症。

該藥物下在美國和歐盟進行審查，用於配合化療治療晚期非小細胞肺癌 (NSCLC)。

賽諾菲將獲得 Libtayo 全球淨銷售額的 11% 的授權使用費，並有權在 Libtayo 獲得 FDA 或歐洲藥物監管機構對 NSCLC 的批准後獲得 1 億美元的里程碑付款。

兩家公司表示，這家法國製藥商還將有權在未來 2 年內獲得高達 1 億美元的與銷售相關的里程碑付款。

Regeneron 於 2020 年直接由賽諾菲回購價值約 50 億美元的股票。