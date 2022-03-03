華爾街支持福特汽車業務重組 但對銷售和獲利率目標持疑

華爾街對福特汽車 (F-US) 周三 (2 日) 宣布將其傳統汽車業務和電動車業務分別獨立的計劃表示歡迎，將其股價推高至過去 12 個月以來的第 5 大單日漲幅。

但在 CEO 法利 (Jim Farley) 為這家底特律汽車製造商制訂「福特 +」轉​​型計畫之際，華爾街分析師並未對這些變化的各個方面都感到滿意。

有些分析師仍然建議完全切割其中一項業務。其他人則質疑福特能否在 2026 年之前整體業務能實現 10% 營業獲利率，同時將全球電動車產量提高到 200 萬輛。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在周三 (2 日) 給投資人的報告中表示，電動車目標是「一個雄心勃勃但也曠日廢時的目標」。他點出市場對福特還有提出類似目標的通用汽車 (GM-US) 信心不足，尤其是在確保足夠的原材料、工具和供應鏈資源，「以在 4 年內以足夠的數量和質量及效率實現接近這個水平的電動車產量。」

摩根士丹利預計福特到 2026 年將生產 56 萬輛電動車，並估計到 2026 年該公司調整後的電動車營業獲利率僅有 4%，而不是 10%。不過 Jonas 也指出，研究公司可能還沒有考慮到一些利多因素。

德意志銀行分析師羅斯納 (Emmanuel Rosner) 對福特的供應鏈和產量目標也有類似的擔憂。他認為 10% 的獲利率「很有勇氣」，並表示要實現這個目標，需要在其傳統業務中達成「前所未有的」獲利能力，並大幅提高其電動車的產量和獲利能力。

他在周三的報告中指出，「總而言之，這為擴大總體獲利率提供了機會，但我們仍想知道，到 2026 年是否就足以達到 10% 的獲利率，因為未來幾年獲利稀釋的電動車在總銷量中所占的比例會更大。」

福特股價周三上漲 8.4%，收於每股 18.10 美元。2022 年至今仍下跌 13%。

總體而言，華爾街認為福特的方案是積極的，但在新設獲利率和電動車目標方面還很難確定。

瑞士信貸分析師李維 (Dan Levy) 周四 (3 日) 在報告中指出，「我們對企業體質重組持正面態度，因為我們相信這將加速福特向電動車的過渡。」「但是我們認為還有許多問題需要解決，這將決定過渡是否能夠真正成功。」