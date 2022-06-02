美食-KY看好三大市場成長潛力 美國展店空間大

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (2) 日召開股東會指出，看好在美國發展潛力，已成為成長最快的市場，今、明年 85 度 C 在北美市場仍可望加速展店，至於兩岸市場，則尚無飽和問題。

美食指出，過去 2 年，疫情重創美國小型咖啡店，估美國可能有近 2000 家店鋪關門，反而資產雄厚的品牌可能是疫情受惠者，其中，85 度 C 在美國多年耕耘有成，目前插旗加州、德州和華盛頓州等地，總店數已近 70 家，仍將持續展店。

美食說明，據最新研究報告，美國每年人均咖啡消費量達 4.5 公斤，連鎖咖啡銷售年成長更達 9.9%，遠較一般快消餐廳的 5.5% 高，每年烘焙產品銷售金額也達 300 億美元，若能提供差異化的產品和服務，可望脫穎而出，旗下現烤麵包產品近年受高度歡迎，一旦獲主流消費者對品牌認同，其展店空間相對大。

相較美國，美食提到，中國人均烘焙食品消費量不僅遠低於西方國家，也低於東亞的日本、韓國，中國西點和麵包烘焙市場處在高速成長期，尤其現場烘焙麵包需求成長更快，反映內陸二、三線城市的需求開始出現，為咖啡烘焙複合式連鎖業者提供龐大成長空間。

截至去年底，美食在中國市場總店數達 570 家。

而在台灣，據國際咖啡組織 (ICO) 調查，國人一年喝掉 28.5 億杯咖啡，市場規模超過 700 億元，近 5 年以每年約 20% 的速度成長。

美食認為，國人目前每人每年平均喝掉約 131 杯咖啡，尚低於日本人的 370 杯消耗量，也低於韓國人 353 杯的飲用量，樂觀預期國內未來幾年的咖啡消費，仍有相當大的成長空間。

除了產品推陳出新、並持續展店，目前 85 度 C 中國所有門店都可以使用手機完成支付，台灣門市也可使用專屬手機 APP 消費，未來美食也不排除將行動支付拓展到美國。