美食-KY目標價遭外資下修至80元 1年半來首見低於百元

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 3 月以來股價連日遭壓抑在百元關卡下，美系外資出具最新報告指出，儘管美國 85 度 C 業務持穩，但由於大中華區競爭激烈，加上疫情不確定性，維持減碼評等，目標價自去年 11 月中旬的 120 元，再調降至 80 元，為 2020 年 9 月以來首見外資目標價跌破百元。

美食去年稅後純益 10.93 億元，年增 7.68%，獲利回升至 3 年來高點，每股純益 6.07 元。

不過，美食去年第四季合併營收為 50.25 億元，年減 4.18%，營業毛利 29.51 億元，年減 5.6%，毛利率 58.72%，年減 0.9 個百分點，營業利益 3.21 億元，年減 43.88%，營益率 6.39%，年減 4.52 個百分點，稅後純益 1.78 億元，年減 50.57%，每股純益 0.99 元，為 7 季以來低點，反映去年第四季中國經濟成長放緩，消費動能減弱。

美系外資指出，美食去年第四季毛利率低於預期，反映通膨影響和中國飲料市場銷售疲軟，而營益率下滑則反映中國閉店損失認列。

展望今年，美系外資認為，今年美食在美國的拓展業務可期，不過，中國同店成長幅度恐下滑，在中國的前景和發展值得觀察。

美系外資進一步指出，美食尚未走出困境，在面對中國市場競爭下，且未能明確看出長期品牌價值前，預料營運成長積極動能有限。

因此，美系外資將美食再度評為減碼，目標價更降至 80 元。