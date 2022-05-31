安心展店、電商雙軌並行 將拓展美食外送布局

連鎖餐飲業者安心 (1259-TW)(摩斯漢堡) 今 (31) 日召開股東常會，對於後市，安心表示，將以數位轉型、資產轉型兩個主軸作為優化營運重點， 未來將採展店和電商雙軌發展，並打造自家外送平台，加深美食外送布局。

安心指出，已啟動資產和供應鏈轉型，未來將採展店和電商雙軌平衡發展，以增強實體店鋪營業能力，並拓展電子商務規模，同時，已於今年開始建置食品工廠，藉此加強開拓中南部市場、落實在地生產。

安心至去年底全台達 302 家店，年增 15 家店，安心表示，目標今年維持店數 2 位數成長，並對既有店點進行體質改善、強調各店的特色經營，深耕與社區互動關係。

安心進一步提到，受疫情影響，消費者行為和趨勢急遽改變，顧客減少內用，因此安心擴大外送服務，去年年增近 3 倍之多，後續為拓展服務客層和市場，將持續積極開發適合外送的商品和包裝，並販售安心智慧農場蔬菜，以因應在家自煮趨勢。

安心不諱言，在疫情衝擊下，去年國內整體餐飲業營業額較 2020 年更慘，年減 496 億元，減幅逾 6%，累計疫情過去這兩年，餐飲業營業額蒸發 836 億元，減幅逾 10%，餐飲業則邁向多元化服務模式，因此，未來將打造自家外送平台，加深外送布局。