〈俄烏衝突〉烏克蘭糧食協會預估 2022年小麥生產將減少42%

《日本經濟新聞》周四 (2 日) 報導，在俄羅斯侵略烏克蘭的影響之下，烏克蘭糧食協會 (UGA) 預估 2022 年烏克蘭的小麥收成將比起去年減少 42%。

UGA 表示，俄羅斯佔領烏克蘭的部分領土、還在農地埋設地雷，這些舉動都對穀物生產帶來不良影響，預估今年小麥收成由去年的 3300 萬公噸降至 1920 萬公噸。

其他農作物方面，UGA 估計 2022 年的玉米收成年減 31% 至 2610 萬公噸，大麥年減 35% 至 660 萬公噸。

即使生產量減少，UGA 預估烏克蘭國內的消費量將大幅超越以往。也因此，戰爭所導致的出口銳減，可能成為全球糧食價格飆漲、和開發中國家食物短缺的主要原因。

根據《路透》，烏克蘭的穀物出口通常每個月最高可達到 600 萬公噸，但是在 今年 4 到 5 月期間，每個月的出口量卻僅約 100 萬公噸，主要是俄羅斯佔據穀物出口的港灣設備、並封鎖黑海所致。

無法出貨的穀物，庫存量很可能增加。據 UGA 的估算，穀物庫存量將達到 4300 萬公噸。

UGA 表示，烏克蘭的穀物儲備相當充足，但另一方面，出口銳減恐導致先進國家的糧食價格上揚，非洲等開發中國家也可能發生飢荒或暴動，導致歐洲湧入大量移民。