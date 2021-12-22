大馬暴雨釀災 Panasonic和多家日系車廠被迫停工

據《日本經濟新聞》報導，Panasonic 在 22 日表示，該公司設在馬來西亞的工廠因連日大雨而導致淹水，至少需要一週時間才能復工。另外日本大發工業 (Daihatsu) 位在大馬的合資企業，也同樣因為豪雨因素而暫停汽車生產，原因出在供應商的工廠浸水，導致零件調度出現延誤。

馬來西亞從 12 月中旬開始就豪雨不斷，首都吉隆坡周邊也發生淹水災情。

Panasonic 的工廠就位在吉隆坡近郊，由於廠房浸水，吸塵器、吸頂扇、換氣扇的生產作業也因而停擺，而相關產品也有銷往鄰近國家。目前該工廠正在進行生產設備的檢修作業。

而在大發工業方面，大馬當地的合資企業 Perodua 位在吉隆坡近郊的兩座工廠也停止運作，原因出在供應商的零件工廠浸水，零件調度出現延誤。

Perodua 在 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的生產台數約 23 萬輛，約佔大發日本海外生產的一半水準。

大發表示，相關工廠在這次豪雨當中，不管是人員或財物都沒有發生直接災情；不過某家供應商有出現零件生產中斷問題。

另根據《日本放送協會》(NHK)21 日報導，豐田汽車也因為這次大雨，位在雪蘭莪 (Selangor) 州的兩座汽車工廠，自 18 日起就暫停運作；豐田表示廠房未發生直接災情，停工也是為了員工安全。

此外，本田汽車位在麻六甲州 (Malacca) 的汽車工廠，也因為零件調度不順，而在 21 日進行停工。