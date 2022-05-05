輝瑞77萬劑兒童疫苗5/12到貨 拚5/20前開打

國內本土疫情持續延燒，今 (5) 日新增確診突破 3 萬例，另增 5 例死亡、73 例中重症個案；各地方政府陸續展開兒童疫苗施打作業，疫情指揮中心指揮官陳時中透露，輝瑞 BNT 成人疫苗 185 萬劑預計 9 日運抵台灣，77 萬劑兒童劑型則於 12 日送達，拚 20 日前開打。

台北市 6-12 歲學生今天開打莫德納 COVID-19 疫苗，根據已回收的 50 校接種意願調查，截至 4 日止，共有 9364 名學童有意願在校接種，約占 29%；1296 人有意願到醫院接種，約占 4%；其餘 2 萬 1227 人則無意願接種，約占 67%。

陳時中表示，BNT 輝瑞成人及兒童疫苗已經安排好航班，將分兩批運來台灣，第一批為成人劑型，約 185.7 萬劑，預計 5 月 8 日自歐洲起飛，5 月 9 日抵台。

陳時中說明，國內 12 至 17 歲青少年大部分都是接種 BNT 成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨的 BNT 疫苗將提供原本已打過 BNT 成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計 5 月下旬展開校園接種。

另一批到貨的疫苗為輝瑞 BNT 兒童劑型 77.76 萬劑，輝瑞 BNT 兒童劑型已通過國內緊急使用授權 (EUA)，施打劑量為成人 1/3，預計 5 月 12 日到貨，力拚 5 月 20 日前開打。