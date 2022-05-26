蘇揆拍板大宗物資減稅延長至9月底 部會吸收93.3億元

行政院今 (26) 日上午舉行院會，由於本土疫情嚴峻、俄烏戰爭持續干擾，為減輕業者經營成本與民眾生活負擔，行政院長蘇貞昌拍板，小麥免徵關稅及黃豆、玉米、牛肉、水泥等關鍵原物料減稅措施，延長 3 個月至 9 月底，相關部會預計吸收 93.3 億元經費。

行政院發言人羅秉成轉述蘇揆於院會中裁示，由於俄烏戰爭導致全球通膨升溫，為減輕業者營運壓力，穩定民生物資價格，針對關鍵原物料實施第四波減徵措施，由今年 6 月底延長至 9 月底。

營業稅方面，維持免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅 。關稅部分，免徵小麥進口關稅；牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半。貨物稅方面，水泥 (卜特蘭一型) 貨物稅減半；汽油貨物稅減徵 2 元 / 公升、柴油貨物稅減徵 1.5 元 / 公升 。

為照顧民眾生活，桶裝瓦斯價格凍漲措施也由 6 月底延長至 9 月底，經濟部評估將吸收 31.2 億元。

前三波關稅減徵措施分別於去年 11 月 30 日、今年 2 月 6 日及 3 月 28 日對外公布。

此外，國有非公用不動產租金減收 2 成措施，減收延長期間至今年 12 月 31 日止。國有公用及國營事業經管不動產紓困措施，原則由各管理或法規主管機關本權責自行斟酌租金紓困措施。