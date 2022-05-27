蘇揆拍板 0-6歲免費發放5劑快篩 下週起可線上申請居隔單

國內本土疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌昨 (26) 日拍板，提供中低收入戶、長照住民免費快篩試劑，今 (27) 日再拋出 0 到 6 歲孩童可免費領取 5 劑快篩試劑，只要持孩童健保卡至藥局就能領取；此外，為降低地方政府負擔，下周起確診者可線上申請居隔單。

蘇貞昌今天前往新北市視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，他當場宣布，0 至 6 歲孩童即日起免費提供 5 劑快篩試劑，民眾只要持孩童的健保卡至藥局就能領取。

蘇貞昌指出，感謝各縣市藥局 2 年多來參與全民抗疫，勞苦功高，政府考量經濟因素，以及長照機構集中感染風險高，昨天已宣布，政府將免費發放低收入、中低收入戶每人 5 劑，以及長照機構住民每人 3 劑快篩試劑，將有近 80 萬人受惠。

蘇貞昌信心喊話，相信最有利的防疫，就是中央地方一起努力，經過 2 年多來的努力，已創下好成績，現在面臨正常生活前的關鍵戰役，希望大家一起繼續努力，走過防疫的最後階段。

此外，蘇貞昌進一步指出，5 月 1 日以來，有些確診者因為資料不全無法領取居隔單，尤其新北市人口多、負擔重，因此，他特別請行政院政務委員唐鳳調整系統，讓確診者從下周起，就能線上下載居隔單，減輕地方政府的負擔。

對於外界質疑國發會振興方案不夠力，蘇貞昌回應，疫情每年變化都不同，現在出口暢旺、製造業不受影響，但餐飲、旅遊業等因民眾自主防疫，減少在外用餐、出遊而遭受衝擊，所以政府以振興措施協助，餐飲業行銷補助也有名額，相信若能順利通過這波疫情高原期，一定很快恢復餐飲、旅遊業的榮景。